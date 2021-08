STP: Jorge Bom Jesus pede a demissão do ministro da Defesa e Ordem Pública

O Primeiro-ministro São-tomense, Jorge Bom Jesus, propôs ao Presidente da República Evaristo Carvalho a exoneração do ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sousa, na sequência de uma alegada tentativa de golpe de estado.

Na carta enviada ao Chefe de estado com data de 11 de Agosto do corrente ano, Bom Jesus propõe assumir interinamente o cargo até a indicação de um novo ministro da Defesa e Ordem Interna.

Na quarta-feira, 11, maior Partido da oposição São-tomense, ADI, acusou Óscar Sousa de “intentona golpista”, e exigia a sua demissão.

Um comunicado de imprensa da ADI diz que no passado sábado, 8, “o ministro da Defesa e Ordem Interna, em conluio com alguns oficiais e cidadãos comuns protagonizaram uma acção que tinha como finalidade a detenção do Presidente da República e do Primeiro-ministro, subvertendo a ordem constitucional”.