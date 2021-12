STP: Governo promete proposta satisfatória aos sindicatos dentro de 30 dias

O Governo são-tomense vai apresentar aos sindicatos da Função Publica uma proposta de salário mínimo nacional em Janeiro de 2022, e, em contrapartida, a Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, (ONTSTP-CS), cancelou a greve geral que estava prevista para começar nesta sexta-feira,10.

A VOA apurou que durante as negociações ontem 7, a central sindical propôs um salário mínimo de cinco mil dobras, cerca de 220 dólares – superior aos 180 dólares iniciais - como base para a negociação com o Governo em Janeiro do próximo ano.

O porta voz da ONTSTP, Albertino Castro, disse que houve abertura do Governo quanto ao valor, por isso foi assinado um memorando de entendimento que suspendeu a greve.

“Vamos aguardar a contraproposta do Governo no prazo de 30 dias como ficou combinado, caso contrário a Função Pública entrará imediatamente em greve”, revelou o sindicalista.

Governo sem recursos

Entretanto, para o professor universitário e analista político Liberato Moniz, antes a Função Pública deve passar também por uma profunda restruturação na administração dos sectores do Estado.

“Tem que haver uma restruturação para que os trabalhadores possam ter condições para prestar serviço por aquilo que ganham. A Função Pública são-tomense está saturada e desorganizada. Muitos não trabalham” , disse Moniz sublinhando que “ há um grande desencontro entre o trabalho prestado e o salário que muitos recebem”.

Aquele analista político é ainda de opinião que o “Governo não tem condições para suportar um aumento de 500 por cento, não é razoável e o Governo tem que ser responsável neste sentido”.

Ontem, antes do acordo entre as partes, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus manifestou a sua convicção quanto a um consenso entre as duas partes visando a implementação do reajuste salarial na função pública.