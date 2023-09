STP: Face a críticas, Trovoada poderá remodelar o governo

O Primeiro-ministro São-tomense, Patrice Trovoada, admitiu, nesta segunda feira,25, a hipótese de uma remodelação governamental no país, cuja governação é alvo de críticas.

Trovoada liderou o ADI para a conquista de eleições legislativas, de 25 de Setembro de 2022, com a promessa de acabar com a fome e o desemprego.

Passado um ano, a população diverge no que toca ao crescimento sócio-económico em São Tomé e Príncipe.

“O país não está a melhorar e há muita gente a abandonar São Tomé e Príncipe em busca de oportunidades no estrangeiro,”disse um comerciante da cidade de São Tomé.

Outro cidadão entrevistado pela VOA disse que “temos que ter paciência, ele já começou a por em marcha alguns projetos e eu acredito que as coisas vão melhorar",

Perante a situação, Trovoada diz que “já estamos a implementar algumas reformas e temos em curso as negociações que irão permitir brevemente a assinatura do novo programa de crédito com o FMI”.

Admitindo a hipótese de uma remodelação governamental, Trovoada disse que “está na hora de exigir resultados e haverá avaliações certamente”.

Mas para o analista político Danilo Salvaterra não haverá melhorias no país.

“Esta governação começou da pior forma com os acontecimentos de 25 de novembro, o que tem dificultado a entrada de financiamento e investimentos no país. Este ano foi um ano perdido e acredito que no próximo ano ainda teremos as mesmas dificuldades”, disse Salvaterra.