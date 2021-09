STP: Eleições autárquicas, regionais e legislativas serão realizadas em simultâneo no próximo ano

Em São Tomé e Príncipe já há consenso entre os partidos políticos para que as eleições autárquicas e regionais previstas para Outubro deste ano sejam adiadas para 2022 e realizadas em simultâneo com as eleições legislativas.

O Governo alega dificuldades financeiras para a sua realização no prazo previsto pela lei e pediu ao Presidente da República e à Assembleia Nacional o adiamento do escrutínio.

Todos os partidos políticos com assento parlamentar mostraram se de acordo com a proposta do Governo para o adiamento das eleições autárquicas e regional da ilha do Príncipe para Outubro de 2022.

“Faz todo sentido o adiamento dessas eleições tendo em conta a falta de recursos financeiros e nós posicionamos à favor”, disse Orlando da Mata, vice-presidente partido ADI.

O MLSTP/PSD, também defende a proposta apresentada pelo seu Governo, afirmou o vice-presidente do partido, Osvaldo Abreu. “Somos de opinião que essas eleições devem realizar-se em simultâneo com as legislativas”, disse.

“Devíamos na próxima revisão constitucional alterar os prazos dos mandatos dos órgãos do poder local e regional de três para quatro anos, porque o actual mandato não é suficiente para uma governação a este nível”, defendeu Carlos Neves, da União MDFM-UDD.