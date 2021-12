STP: Conselho de Estado propõe regimento que deve indicar soluções para o sector da Saúde

A reunião do Conselho de Estado convocada pelo Presidente de São Tomé e Príncipe para debater a crise no setor da saúde terminou na segunda-feira, 6, sem declarações à imprensa, com resultados.

Entretanto, um comunicado distribuído pelo gabinete do Presidente da República, Carlos Vila Nova, refere que no encontro foram recolhidas “valiosas contribuições" dos membros do Conselho de Estado sobre a situação da saúde no arquipélago.

Os conselheiros de Estado decidiram pela criação de um regimento que deverá indicar soluções para dos diversos problemas de saúde no país.

Segundo ainda o comunicado, foram debatidas situações como a qualidade das infraestruturas hospitalares, o tratamento do lixo hospitalar, abastecimentos em medicamentos e consumíveis, a Covid~19 e a nova variante Ómicron, entre outas.

Esta foi a primeira vez que o Conselho de Estado reuniu-se para debater um assunto de natureza social.