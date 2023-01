STP: Aumentam casos de violação e abuso sexual de menores

As autoridades São-tomenses afirmam que o índice de criminalidade disparou no país, nos últimos anos, com os crimes de violação e abuso sexual de menores a atingir cerca de 50 por cento.

“Este aumento está ligado as desigualdades socias, falta de emprego, consumo do álcool e de drogas como "liamba" muito consumida no país”, disse Carlos Tiny, da Associação Africana Norte e Sul Para o Desenvolvimento Sustentável.

Tiny lamenta a falta de segurança publica em quase todo os bairros do país.

Na luta contra a violência sexual, activistas como Jéssica Neves, da Associação SOS Mulher, lamentam a impunidade, que é facilitada por vários factores.

“Um deles (factores) é a vergonha e outro é o medo, porque a vitima é ameaçada”, disse Jéssica Neves confirmando que há também casos em que os familiares abdicam de processos criminais em troca de valores, “porque não acreditam que a justiça vai fazer alguma coisa”.

A Pobreza também não ajuda a combater este tipo de crimes, lamenta Jéssica das Neves, sublinhando que tem seguido o caso de um padrasto que engravidou a enteada de 12 anos e foi preso, mas a mãe ficou sem meios para alimentar a família.

"Por isso muitas preferem conviver com a situação sem denunciar", disse Jéssica Neves.

