STP: Aumenta para cinco o número de mortos na alegada tentativa de golpe de Estado 

Aumentou para cinco o número de mortos nesta sexta-feira, 25, em São Tomé e Príncipe na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado no país.

As mortes foram confirmadas pelo vice-Chefe de Estado Maior das Forças Armadas.

Entre os mortos está Arlécio Costa, antigo líder do partido Frente Democrática Cristã e ex- militar do antigo batalhão búfalo da África do Sul, apontado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada como um dos autores morais do ataque feito por quatro homens a um quartel nas primeiras horas de hoje.

Os demais quatro civis também morreram depois de terem sido presos.

Aa circunstâncias das mortes são desconhecidas por agora.

O antigo presidente da Assembleia Nacional e actual deputado Delfim Neves, foi detido por militares acusado de ser o autor moral da tentativa golpista.

Foram mais de seis horas de tiroteio ao fim do qual o primeiro-ministro confirmou a neutralização da tentativa golpista.

“Quero tranquilizar a população. A situação já está sob controlo graças à intervenção das Forças Armadas”, disse Patrice Trovoada confirmando a detenção dos quatro homens que tinham tomado o quartel de assalto.