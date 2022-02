STP: ADI elege novo presidente a 9 de Abril

O principal partido da oposição em São Tomé e Príncipe, Acção Democrática Independente (ADI), elege no dia 9 de Abril o seu presidente que vai liderar o partido nas eleições legislativas, autárquicas e regional, previstas para Outubro.

O anúncio foi feito pelo secretário geral do partido, Américo Ramos.

“O Conselho Nacional validou a data do congresso que será no dia 9 de Abril”, acrescentou Ramos, indicando que a reunião aconteceu no fim de semana.

O órgão também aprovou também o regulamento e funcionamento interno da partido e o regulamento e funcionamento do grupo parlamentar da ADI.

Até agora, apenas o anterior primeiro-ministro e ex-presidente da ADI Patrice Trovoada manifestou a sua intenção de concorrer à liderança do partido e, como o próprio referiu recentemente, ser o candidato ao cargo de primeiro-ministro.

Trovoada deixou o país após a derrota eleitoral de Outubro de 2018 porque diz ser alvo de perseguição.

Em Novembro de 2020, o congresso do partido que elegeu outra vez Patrice Trovoada presidente, no meio de muita polémica, foi chumbado pelo Tribunal Constitucional por irregularidades estatutárias e legais, entre elas, a votação por aclamação e mediante braços no ar.