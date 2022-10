Steve Bannon, antigo assessor de Donald Trump, condenado a quatro meses de prisão

O antigo assessor do ex-Presidente Donald Trump e um dos principais estrategas da extrema direita americana, Steve Bannon, foi condenado por um juiz nesta sexta-feira,21, a quatro meses de prisão por se recusar a cooperar com a comissão do Congresso que investiga a invasão ao Capitólio a 6 de Janeiro de 2021.



Bannon foi considerado culpado em Julho por duas acusações de desacato ao Congresso ao não fornecer documentos ou testemunho à comissão.



A acusação tinha pedido seis meses de prisão.



Ao ler a sentença, o juiz Carl Nichols também multou Bannon em 6.500 dólares e permitiu que ele aguarde a decisão de recurso em liberdade.



O procurador J.P. Cooney disse na audiência que Bannon escolheu "tocar o nariz do Congresso", mas que ele "não está acima da lei, e é isso que torna este caso importante".



Bannon, de 68 anos, foi um dos principais conselheiros da campanha presidencial d Trump em 2016 e depois foi o estratega-chefe da Casa Branca até que ele e Trump se desentenderam, mas voltaram a fazer as pazes.



Steve Brannon ajudou a articular o populismo de direita "America First" e a forte oposição à imigração que contribui para a vitória de Trump e tem uma forte influência na imprensa de direita tanto nos Estados Unidos como no exterior.



O advogado de defesa, David Schoen, disse que Bannon confiou no conselho de seus advogados para não cumprir uma intimação do Congresso depois que Trump invocou o privilégio executivo, que protege algumas comunicações da Casa Branca da divulgação.



A comissão que investiga o assalto ao Capitólio, Bannon conversou com Trump pelo menos duas vezes no dia anterior ao ataque, participou numa reunião de planeamento num hotel em Washington e disse no seu podcast que “o inferno vai acontecer amanhã”.



No julgamento, os produtores chamaram apenas duas testemunhas, enquanto a equipa de defesa de Bannon não chamou nenhuma e ele optou por não testemunhar.



Os advogados de Bannon disseram que vão recorrer da sentença.