SpaceX: EUA tentam lançar novamente foguetão ao espaço neste sábado

Os EUA devem retomar o lançamento de astronautas no espaço neste sábado, 30 de maio, pela primeira vez num foguetão privado, quase uma década após o último lançamento de astronautas do território americano.

Os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken entrarão em órbita a partir do Centro Espacial Kennedy no foguetão SpaceX, o primeiro de uma empresa privada, se tudo correr como planeado.

A SpaceX Aerospace Company, com sede na Califórnia, é propriedade do bilionário Elon Musk.

A primeira tentativa de lançamento agendada para quarta-feira passada foi adiada por causa das tempestades nas proximidades do Centro Espacial Kennedy, no sudeste da Flórida.

Os astronautas foram lançados no espaço pela última vez nos EUA em 2011, quando a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, NASA, retirou sua frota de shuttles espaciais, forçando os EUA a confiar em parcerias com a agência espacial da Rússia para transportar astronautas dos EUA para a Estação Espacial Internacional em órbita.

Se o lançamento do foguetão SpaceX Falcon 9, com 24 andares de altura, for bem-sucedido, Hurley e Behnken orbitarão a Terra dentro da cápsula Crew Dragon recentemente projetada por cerca de 19 horas antes de tentar atracar na estação espacial.

A previsão do Serviço Nacional de Meteorologia de sábado, no Centro Espacial Kennedy, prevê aguaceiros e trovoadas.