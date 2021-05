Somália cancela de extensão de mandato presidencial de Farmajo

Os legisladores da Somália votaram pelo cancelamento de uma extensão do mandato presidencial que haviam aprovado no mês passado, numa ação que pode encerrar um impasse político.

A câmara baixa do Parlamento da Somália reverteu uma prorrogação de dois anos do seu mandato no sábado e do Presidente para aliviar a pressão interna e internacional que o instava a recuar da polémica resolução aprovada em 12 de Abril.

O Parlamento - respondendo a um pedido do Presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, apelidado de Farmajo, apelando aos legisladores que restaurassem o acordo do ano passado entre o governo federal e os líderes de cinco estados-membros federais e o governador de Mogadíscio - votou por unanimidade pela reversão.

A mudança pode ajudar a neutralizar um impasse armado na capital Mogadíscio.

A decisão foi anunciada pelo presidente do Parlamento, afirmando que todos os 140 parlamentares presentes na reunião votaram "sim" ao acordo.

Para o Bem do Povo

Falando perante o Parlamento pouco antes da votação, o Presidente Farmajo também prometeu entregar o processo eleitoral e a liderança da segurança do país ao primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble.

"Quero deixar claro perante o Parlamento que entregarei o processo eleitoral e a liderança da segurança do país ao primeiro-ministro Roble, e peço que os políticos que diferem de nós trabalhem para o bem comum da nossa nação e do nosso povo", disse.

Durante o seu discurso, o Presidente disse que tomou a decisão num esforço para salvar o país de um retorno à guerra civil: “É inaceitável que nosso país volte ao mesmo caminho feio de 30 anos atrás. Optamos por resolver nossas diferenças entre nós, para que elementos estrangeiros não se aproveitem das nossas desavenças.”

Pressão Internacional

O pedido do Presidente foi o resultado da pressão dos parceiros internacionais da Somália, incluindo os Estados Unidos, que se opuseram à prorrogação do mandato que desencadeou confrontos armados em Mogadíscio entre soldados do governo e leais a candidatos da oposição, incluindo dois ex-presidentes e um primeiro-ministro .

A pressão atingiu o seu pico na terça-feira passada, 27 de Abril, quando dois estados membros federais aliados do presidente, Galmudug e Hirshabell, romperam relações com Farmajo e se opuseram à extensão do mandato, juntando-se aos estados de Puntland e Jubaland.

O primeiro-ministro Roble emitiu uma declaração logo depois, endossando a declaração conjunta dos dois estados-membros federais.

Mais tarde, no mesmo dia, o Presidente Farmajo disse que pediria ao Parlamento que revertesse a extensão e instou os signatários do acordo de 17 de Setembro a conversações imediatas para discutir o caminho a seguir para implementar o acordo sem condições.

Excluindo qualquer tipo de extensão de mandato, a decisão parlamentar de hoje apoiou eleições indiretas a serem realizadas com base no acordo, conhecido como acordo de 17 de Setembro.

De acordo com esse plano, os legisladores federais seriam eleitos indirectamente. Os legisladores então elegeriam o Presidente. Esse acordo foi invalidado unilateralmente pela câmara baixa sem o voto da câmara alta, dando aos poderes executivo e legislativo mais dois anos para preparar as eleições populares.

Mohamed sancionou a resolução em 13 de Abril, provocando a ira da oposição e a desaprovação da comunidade internacional. Também dividiu o exército nacional da Somália e as forças policiais ao longo das linhas do clã, ameaçando a segurança da capital.

O mandato do Presidente expirou em 8 de Fevereiro de 2021, enquanto o mandato do Parlamento terminou em 27 de Dezembro de 2020. Os residentes de Mogadíscio, que se preocupam com a crise criada pela extensão do mandato, expressaram alívio após a decisão do parlamento de hoje e o discurso do Presidente.