Soldado encontrado morto na Ilha do Sal, Cabo Verde

Um soldado foi encontrado morto esta terça-feira, 15 de Fevereiro, na ilha do Sal, depois de um colega ouvir um disparo de arma de fogo, segundo notícias dos meios de comunicação de Cabo Verde.

Um inquérito foi instaurado, mas as Forças Armadas (FA) anunciam que as informações preliminares apontam para suicídio.



Um comunicado emitido ao final da tarde de terça-feira, pelas FA, diz que o soldado, que estava de serviço de sentinela num Paiol na dependência do Comando da Segunda Região Militar na Ilha do Sal, foi encontrado sem vida, por volta das 13:20 pelo seu colega de serviço que se dirigiu ao local após ouvir um disparo de arma de fogo.



As Forças Armadas informam que de imediato foram accionadas a Polícia Judiciária e a Delegacia de Saúde para os procedimentos necessários e que já foi instaurado um inquérito para apurar os factos e as circunstâncias em que ocorreu a morte.



“Informações preliminares, recolhidas pelas autoridades competentes, apontam para o suicídio como causa do óbito”, lê-se.



De acordo com a instituição castrense, a família do referido soldado já foi contactada e está a receber toda a assistência das Forças Armadas de Cabo Verde, em particular do Comando da Segunda Região Militar, onde o mesmo cumpria o Serviço Militar.