Soldado da paz da ONU morto em ataque a helicóptero na República Democrática do Congo

Kinshasa, 6 Fev 2023 (AFP) - Um sul-africano soldado da paz da ONU foi morto e outro ferido num ataque contro o seu helicóptero, no leste da República Democrática do Congo, no domingo (6), disse a organização.

A aeronave foi atacada por volta das 15 horas durante um voo para Goma, capital da província de Nord-Kivu, onde conseguiu aterrar, disse um porta-voz à AFP.

A fonte do incêndio que atingiu o helicóptero ainda não é conhecida e a sua localização precisa ainda não foi determinada, disse Amadou Ba, porta-voz da missão da ONU na RDC (MONUSCO).

Os militares da África do Sul também confirmaram o incidente.

“Um helicóptero Oryx foi atacado em Goma, na República Democrática do Congo, no domingo, 5 de fevereiro de 2023”, disse a Força de Defesa Nacional da África do Sul (SANDF) em comunicado.

"Um membro da tripulação foi morto a tiros, outro sofreu ferimentos, mas conseguiu continuar a pilotar o helicóptero e aterrou com segurança no aeroporto de Goma. A SANDF iniciou o processo para os familiares dos soldados envolvidos neste infeliz incidente," acrescenta o comunidado.

O chefe da MONUSCO, Bintou Keita, disse que "condena veementemente este ataque cobarde a uma aeronave com o emblema da ONU", acrescentando que "ataques contra forças de paz podem constituir um crime de guerra".

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu às autoridades congolesas "que investiguem esse ataque hediondo e levem rapidamente os responsáveis à justiça", disse o seu porta-voz, Stephane Dujarric, em comunicado.

Conflito intenso

Em 29 de Março de 2022, oito soldados da paz da ONU - seis paquistaneses, um russo e um sérvio - foram mortos quando o seu helicóptero caiu sobre uma zona de combate entre o exército congolês e os rebeldes M23.

As milícias atormentam o leste da RDC, rico em minerais, há décadas, muitas delas com legado de guerras regionais, que ocorreram durante os anos 1990 e início dos anos 2000. Desde novembro de 2021, o grupo rebelde M23 conquistou parte do território e chegou a quilómetros do principal centro comercial do leste, Goma.

Os líderes da África Oriental pediram, no sábado, um cessar-fogo imediato, no leste da RDC, numa cimeira extraordinária convocada para encontrar maneiras de acalmar o conflito violento.

As conversações foram realizadas no Burundi pela Comunidade da África Oriental (EAC), de sete nações, que lidera os esforços de mediação para acabar com os combates na vasta nação da África Central.

O ressurgente M23 assumiu o controlo de faixas de terra no leste rico em minerais e os combates continuam, apesar de um roteiro de paz elaborado em Angola, em Julho passado, e do envio de uma força da Comunidade da África Oriental em novembro.

A RDC está repleta de minerais e pedras preciosas, mas as décadas de guerra e má administração crónica significam que pouco da vasta riqueza chega até a população de cerca de 100 milhões.