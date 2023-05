Sociedade civil e partidos da oposição acusam Frelimo de liderar ilícitos no recenseamento eleitoral

Há menos de semana e meia do fim do recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas de 11 de Outubro, partidos políticos e sociedade civil fazem o balanço dos 30 dias volvidos. A Renamo diz que a radiografia é de um processo infestado de problemas provocados por orientação bem definida.

“Este processo continua cheio de irregularidades graves, propositadamente engendradas", avaliou Venâncio Mondlane, membro do partido Renamo.

A oposição e as organizações cívicas apontam o partido Frelimo, como o mentor das alegadas irregularidades.

“Há uma orientação clara de um órgão da administração e gestão eleitoral, no sentido de criar dificuldades ao eleitorado da oposição. Isto está a acontecer, em grande parte, nas zonas onde a oposição é bastante forte” disse Lázaro Mabunda, activista social e eleitoral.

Sílvia Cheia, mandatária eleitoral do MDM, diz que as interferências do partido Frelimo incluem “os secretários de bairro e elementos do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral -STAE, que fazem de tudo para que o processo tenha estes problemas”.

Instado a reagir às acusações, Gulamo Taju, membro da Frelimo, disse, sem se alongar, que tudo não passa de imaginação da oposição.