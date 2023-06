Sobe para oito número de mortos nos confrontos no Huambo entre manifestantes e polícia

Três dos oitos cidadãos feridos e hospitalizados, na sequência das manifestações de segunda-feira, 5, na província angolana do Huambo, acabaram por morrer na madrugada desta quarta-feira, 8, elevando o número de vítimas mortais para um total de oito, soube a Voz da América de fontes familiares.

As autoridades sanitárias ainda não confirmaram essas mortes.



António Pedro, familiar das vítimas, disse “que não resistiram e acabaram por falecer”.

“Queremos justiça", pediu.



Sem gravar entrevistas, o responsável do banco de urgências do Hospital Regional do Huambo, considerou de instável o quadro clínico dos demais feridos.



O funeral de algumas vítimas decorreu nesta manhã, enquanto as forças da ordem mantinham um forte aparato de segurança.



Entretanto, a troca de acusações entre os dois contendores políticos já começou.



O MPLA, partido no partido, atribuiu"os actos de arruaça e insubordinação" das manifestações à UNITA



"As manifestações são legítimas, mas não de forma violenta. Sabemos que é trabalho da oposição que mobilizou os seus membros taxistas e mototaxistas para vandalização dos comités do MPLA", acusou.



O secretário da UNITA, Apolo Yakuvela, minimiza as acusações e diz que o seu partido não governa.



"Estamos habituados com isso, o MPLA é culpado disso e não consegue assumir os seus actos. Nós não aumentamos preços de combustíveis, nós não somos governos", respondeu Yakuvela..



Para minimizar o aumento de combustíveis, de 160 a 300 kwanzas o litro, o Governo começou em Luanda a distribuir cartões multicaixa com subsídio de combustível.

Nas províncias, os cartões serão distribuídos a taxistas e mototaxistas na próxima semana, segundo o Governo.