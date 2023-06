Situação económica poderá agravar-se para os cidadãos angolanos, avisam economistas

Analistas angolanos não acreditam em milagres da nova equipa económica e admitem que a economia angolana está em falência estrutural.

A economia angolana está viver momentos difíceis nas últimas semanas com impacto negativo na vida das famílias e das empresas, que fazem contas todos os dias por causa da alta dos preços no mercado.



O kwanza, moeda nacional, desvalorizou 12% em apenas uma semana, fixando-se em mais de 682 kwanzas por dólar face aos 610 kwanzas registados, no princípio da semana, segundo dados do Banco Nacional de Angola.



A maioria dos trabalhadores da função pública ainda não recebeu o salário do mês de Maio e no final do mês de Junho está às portas, causando um ambiente de desespero para muitos funcionários.



Analistas em Luanda manifestam-se preocupados com o silêncio do governo angolano, que não vem a público esclarecer o que está a acontecer

O economista Carlos Rosado de Carvalho, diz que a situação poderá piorar com um aumeno da inflação uma tendência que ameaça as previsões do Banco Nacional de Angola.

Para falar sobre o assunto, ouvimos os economistas Carlos Rosado de Carvalho e Manuel Fernandes e o Coordenador do Observatório Político e Social, Sérgio Calundungo.

Ouça a reportagem aqui