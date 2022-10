Sissoco Embaló convoca Cimeira Extraordinária da CEDEAO para analisar segurança na África Ocidental

O Presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidentel (CEDEAO) convocou uma Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estado e de Governo da comunidade a 13 e 14 de Outubro em Dakar, Senegal.



Uma nota da Presidência da Guiné-Bissau divulgada na sua página no Facebook nesta terça-feira, 4, acrescenta que Umaro Sissoco Embaló está neste momento a “ultimar os pormenores com o seu homólogo senegalês, Macky Sall” do evento que será alargado aos principais parceiros da região.

A cimeira visa “um debate sério e aprofundado em matéria de segurança” em decorrência do “surgimento de golpes de Estado registados no Mali, Guiné-Conakry e por duas vezes seguidas num curto espaço de tempo no Burkina Faso, bem como as acções terroristas desencadeadas pelos jihadistas, que têm atingido alguns países da nossa região ocidental africana (Mali, Nigêria, Burkina Faso, Niger e Togo) e central (Camarões e Tchad)”, facto que exige, diz a nota, “uma urgente concertação”.



Neste sentido, segundo o comunicado, "na procura de uma estratégia e de acções concertadas entre os países da CEDEAO e os seus principais parceiros de desenvolvimento", Sissoco Embaló reuniu-se na segunda-feira, 3, em Paris, com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, tendo na agenda a actual situação política que se vive ao nível da África Ocidental.