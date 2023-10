Sissoco Embaló anuncia nova composição do Conselho de Estado

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, anunciou, nesta segunda-feira, 10, através de um decreto presidencial a nova composição do Conselho de Estado, órgão consultivo do Chefe de Estado, de acordo com a Constituição da República.

Por inerência de função, fazem parte do órgão, o Presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira, o Primeiro-ministro, Geraldo Martins, e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambú.

Dos partidos com assento parlamentar, Maria Odete da Costa Semedo representa a coligação PAI-Terra Ranka; o MADEM-G15, indicou o seu coordenador nacional, Braima Camará; e o PRS escolheu o seu residente, Fernando Dias.

O Conselho de Estado conta também com Botche Candé, líder do Partido dos Trabalhadores Guineenses e Nuno Gomes Nabian, antigo primeiro-ministro, presidente do APU-PDGB.

Entre os cinco cidadãos designados pelo Presidente da República figuram José Mário Vaz e Raimundo Pereira, ambos antigos chefes de Estado, e Maria do Céu Silva Monteiro, ex-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.