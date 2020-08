Sindicato dos Jornalistas Angolanos diz que órgãos privados enfrentam verdadeira prova de sobrevivivência. 

O Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) revelou que o esforço realizado pela organização, em conjunto com alguns diretores de órgãos de comunicação social, para conseguir apoio para imprensa privada acabou inglório.

O secretário-geral, Teixeira Cândido lamenta que o incentivo à imprensa, legal e consagrado há três decadas, seja mais uma vez recusado, o que coloca os órgãos privados numa verdadeira prova de sobrevivivência.

“O Sindicato dos Jornalistas Angolanos torna público que o esforço por si realizado em conjunto com alguns diretores de com alguns directores de órgãos de comunicação social, no sentido de se conseguir apoio para imprensa privada acabou inglório”, lamenta Teixeira, que diz não vislumbrar “qualquer medida tomaada pelo executivo cabivel para a imprensa privada”.

O SJA reitera que a imprensa privada vive dias dificies, como nunca antes, realidade, aliás, semelhante à de outros países, que, no entanto, decidiram apoiar as empresas de comunicação.