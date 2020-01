Sete moçambicanos condenados a prisão perpétua pela prática de vários crimes

Nove jovens moçambicanos foram condenados a penas de prisão perpetua efetiva pelo Tribunal Supremo de Joanesburgo pelo envolvimento em vários crimes cometidos entre Novembro de 2015 e Agosto de 2016.

Tomas Tivane, Macamo Mapedje, Alex Mabuia, Boavida Chilengue, Gito Manguele, Jordão Bila, António Timbe, Jorge Mabunda e Jeremias Sithoi foram acusados de 53 casos que incluem associação para delinquir, violação sexual coletiva de mulheres rapto e um caso de homicídio.

O Ministério Público acusou os jovens de aterrorizavam residentes de Tshepisong, região municipal de Mogale, no grande Soweto, em Joanesburgo, ao exibir armas brancas, incluindo facas, e outros objetos que pareciam armas de fogo para raptar, roubar e violar mulheres.

As suas ações criminosas terão resultado na morte da sul-africana Mathapelo Baloi devido a graves ferimentos depois de violada e apedrejada por três dos nove moçambicanos.

O procurador sénior do Ministério Publico sul-africano, Lwazi Ngodwana, lidou com provas apresentadas por 13 queixosos que identificaram os jovens imigrantes como implicados nos crimes reportados e com evidências do marido de malograda Mathapelo Baloi, que prestou declarações agravantes para a sentença.

O viúvo disse que a sentença aplicada pelo tribunal deve ser proporcional à gravidade dos crimes cometidos e pediu ao tribunal para aplicar prisão perpétua.

O tribunal concluiu que os nove jovens moçambicanos “não tiveram pena com as dores e o sofrimento das suas vítimas e nem remorso durante a prática dos crimes, pelo que a solução judicial seria retirá-los da sociedade por um período longo”.

Vários sul-africanos reagiram com alívio nas redes sociais.

Uns escreveram que a culpa é do ANC, partido no poder, que permite a entrada de estrangeiros sem documentos legais, enquanto outros defedem que Moçambique devia pagar a alimentação dos nove criminosos na cadeia ou que sejam deportados para Moçambique.