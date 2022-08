Sete anos depois da suspensão, Banco Mundial retoma apoio orçamental a Moçambique

Moçambique recebeu, nesta segunda-feira (22), do Banco Mundial, 300 milhões de dólares para apoiar o Orçamento do Estado, no que confirma o regresso da instituição, anunciado há três meses.

As autoridades de Maputo aguardavam com ansiedade a retomada da injecção do Banco Mundial, um balão de oxigénio para alavancar as contas públicas nacionais.

O ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, disse esperar que o acordo de desembolso hoje assinado seja o início de uma retoma que se prolongará pelos próximos anos, e que seja seguido por outros parceiros de cooperação.

"Do nosso lado prometemos continuar com as reformas iniciadas no quadro dos acordos com os parceiros de cooperação," disse Tonela, no seu discurso de ocasião.

O Banco Mundial é o primeiro a materializar desembolsos para o apoio directo ao orçamento, sete anos depois da suspensão da ajuda ao país, por conta do escândalo das dívidas ocultas.

A instituição diz haver ainda muito por fazer, contudo, houve avanços assinaláveis na implementação das reformas acordadas, nomeadamente, no âmbito macro-económico.

O analista económico Jorge Mano, considera que o acordo ora assinado é o reconhecimento do empenho que o executivo teve no seguimento às recomendações dos parceiros, após a suspensão do apoio orçamental.