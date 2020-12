Serviços de segurança dos Estados Unidos investigam ataque cibernético

Um grupo de hackers, supostamente apoiado pelo Governo russo, de acordo com especialistas federais e privados, invadiu redes do Departamento do Tesouro e a Administração Nacional de Telecomunicações e Informações do Ministério do Comércio dos Estados Unmidos.

O Governo americano, que reconheceu o ataque, espera que não tenha atingido outros sectores.



No sábado, 12, funcionários do Conselho de Segurança Nacional reuniram-se na Casa Branca para analisar as informações disponíveis.

A agência Reuters indicou que três pessoas familiarizadas com a investigação admitem que a Rússia esteja por trás do ataque.

"O Governo dos Estados Unidos está ciente desses relatos e estamos a tomar todas as medidas necessárias para identificar e remediar quaisquer possíveis problemas relacionados a esta situação", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Ullyot.

Neste momento, várias agências federais realizam uma profunda investigação aos seus serviços.