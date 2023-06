Serra Leoa vota em meio a uma crise económica devastadora

Os serra-leoneses votaram no sábado numa eleição geral em que o Presidente Julius Maada Bio procura um segundo mandato no meio de uma crise económica devastadora que provocou motins mortais no ano passado.



Um dos países mais pobres do mundo, a Serra Leoa foi atingida por uma guerra civil brutal entre 1991-2002 e pela epidemia de Ébola uma década mais tarde.



A pandemia de coronavírus e a invasão da Ucrânia pela Rússia provocaram ainda mais miséria económica, aumentando significativamente os preços dos alimentos na nação da África Ocidental, que depende das importações.



Boubacar Conteh, 27 anos, de Wellington, no leste de Freetown, esperou desde as quatro da manhã para votar.



"Quero que o meu país mude - preciso de mudança", disse.



Doze homens e uma mulher estão a disputar o cargo mais alto e o principal adversário do atual Presidente Bio é Samura Kamara, do partido Congresso de Todo o Povo (APC).



Poderão defrontar-se pela segunda vez consecutiva. Bio, 59 anos, do Partido do Povo da Serra Leoa (SLPP), venceu por pouco Kamara, de 72 anos, numa segunda volta em 2018.



O aumento dos preços dos alimentos é uma questão fundamental para muitos eleitores da nação de oito milhões de habitantes. A inflação anual atingiu 43% em abril.



Tanto Bio como Kamara disseram à AFP que iriam dar prioridade ao aumento da produção agrícola.



Mohamed Waritay, um guarda de segurança de 27 anos, disse que ia votar em Bio, que tinha aumentado significativamente as despesas com a educação.



"Nunca paguei um único cêntimo de 2019" para a educação, disse.



Waritay disse que Bio "construiu um hospital na minha aldeia com 100 camas", acrescentando: "As pessoas estavam a sofrer, especialmente as mulheres grávidas que tinham de ir de mota para a cidade mais próxima".



Segundo os jornalistas da AFP, as assembleias de voto abriram mais tarde do que a hora prevista, às 7 horas, na capital Freetown, incluindo na zona central de Wilberforce Barracks. O seu encerramento estava previsto para as 17 horas.



Cerca de 3,4 milhões de pessoas estão registadas para votar, 52,4% das quais têm menos de 35 anos, segundo um porta-voz da comissão eleitoral.



Os candidatos presidenciais devem obter 55% dos votos válidos para ganhar a primeira volta.



A taxa de participação variou entre 76% e 87% nas últimas três eleições.



Os eleitores também elegerão os deputados e os conselhos locais num sistema de representação proporcional, depois de uma mudança de última hora do sistema de primeiro voto por correspondência.



Nos termos de uma lei sobre o género recentemente aprovada, um terço dos candidatos deve ser composto por mulheres.



Um novo limiar de 11,9% dos votos dificultará a obtenção de lugares no Parlamento por parte dos independentes e dos partidos minoritários.



Muitos serra-leoneses votam com base em lealdades regionais.