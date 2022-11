Senegal: Mané fora do Mundial

O melhor jogador do continente africano da actualidade, o segundo melhor do mundo segundo o France Footbal e "estrela" da selecção do Senegal está fora do Mundial do Qatar, que começa no dia 20.



"Infelizmente o exame de hoje mostrou que a evolução não foi favorável como nós imaginamos. E infelizmente Sadio Mané não poderá jogar essa Copa do Mundo. Uma intervenção cirúrgica deve ser marcada muito em breve", disse o médico da delegação senegalesa, Manuel Alfonso, nesta quinta-feira, 17.



Horas depois, o Bayern de Munique informou que "Sadio Mané passou por uma cirurgia bem-sucedida em Innsbruck pelo professor Christian Fink e pelo Dr. Andy Williams de Londres na noite de quinta-feira".



"Durante a operação, um tendão foi recolocado na cabeça de sua fíbula direita. O atacante do FC Bayern não estará mais disponível para jogar pelo Senegal na Copa do Mundo e começará sua reabilitação em Munique nos próximos dias", diz a nota, lembrando que Mané sofreu a lesão durante a vitória do campeão alemão por 6 a 1 sobre o Werder Bremen na Bundesliga, a 8 de Novembro.



A Federação Senegalesa de Futebol não informou ainda quem será o substituto do capitão.



Senegal jogar na segunda-feira, 21, contra a Holanda, pelo Grupo A, que inclui ainda Qatar e Equador.