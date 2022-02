Senegal conquista seu primeiro Campeonato Africano das Nações em futebol

A selecção de futebol do Senegal conquistou neste domingo, 6, o seu primeiro Campeonato Africano de Nações (CAN), ao vencer o Egipto na final, em Yaoundé, por 4-2 no desempate por penalties, depois de um empate a nulo nos 120 minutos de jogo.

Sadio Mané marcou o penalti da vitória e se redimiu, depois de ter falhado uma grande penalidade aos 10 minutos de jogo.

O guarda-redes egípcio, Mohamed Abou Gabal (Gabaski), defendeu o penalti e deu início a uma exibição sem falhas, que lhe permitiu ganhar o troféu de melhor jogador da final.

Nos 90 minutos, os “Leões de Téranga” foram muito superiores aos “faraós” que esperaram um milagre do seu capitão, Mohamed Salah, que foi facilmente dominado pela defesa senegalesa, dirigida por Koulibali.

Os senegaleses controlavam o jogo em todo o campo e chegavam com alguma facilidade nos últimos 30 metros, mas depois Mane e companheiros não encontravam os caminhos para a baliza de Gabaski e, quando chegavam mais perto, o guarda-redes respondia sempre bem.

As tentativas de resposta do Egipto eram quase sempre interrompidas por Idrissa Gueye.

Nos últimos minutos do tempo regulamentar, os “Faraós” tiveram duas boas oportunidades e Mendy teve de responder com sagacidade a um remate com selo de golo.

Depois de um prolongamento sem grandes oportunidades de golo, e com o cansaço a dominar os jogadores, foi necessário ir ao desempate por penaltis.

Abdelmonem falhou para o Egipto, mas o inevitável Gabaski veio em socorro da sua equipa e devolveu a esperança ao defender o remate de Bouna Sarr.

Mendy parou o tiro de Mohanad Lasheen e Mané deu a vitória à sua equipa, ao segurar a bola com confiança, antes de atirá-la para o fundo da baliza com muita força.

Depois de ser vice-campeão em duas oportunidades, finalmente o Senegal, que é actualmente a selecção africana melhor colocada on ranking da FIFA (20º.), conseguiu o título, sob o comando de Alliou Cissé, que há anos tem estado a montar essa forte equipa dos “Leões de Téranga”, nome pelo qual é conhecida.

Para Cissou, a vitória de hoje é a redenção de quando, em 2002, ele perdeu um penalti na final da CAN para os Camarões.

O Egipto, que não se mostrou uma equipa muito forte, chegou sem muito esplendor à final, mas, sob o comando técnico do luso-moçambicano Carlos Queirós, revelou um excelente conjunto do ponto de vista físico e táctico.

Faltam no, no entanto, jogadores que deem dimensão ofensiva ao jogo, porque durante toda a prova Mohamed Salah foi um avançado solitário atirado às “feras” adversárias.

Os Camarões classificaram-se na terceira posição e Burkina Faso, na quarto.

Mané, do Senegal, foi considerado o melhor jogador da prova, Mendy, também do Senegal, foi o melhor guarda-redes, e Vincent Aboubacar, dos Camarões, o melhor marcador.