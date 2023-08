Senegal: Advogado francês de líder da oposição preso em Dakar

Juan Branco, advogado francês do político senegalês da oposição Ousmane Sonko, está sob custódia em Dakar por acusações de terrorismo, conspiração e ordem pública, entre outras, disse o seu advogado à Reuters neste domingo.

Ele foi preso na Mauritânia e extraditado para o Senegal no sábado, 7, disse o seu advogado. Branco faz parte da equipa que defende Sonko, detido no final de Julho.

Sonko foi acusado de planear uma insurreição, conspiração criminosa, entre outros, dois meses depois do seu julgamento por estupro ter desencadeado tumultos mortais em todo o Senegal.

As autoridades senegalesas emitiram um mandado de prisão para Branco, no mês passado, depois de uma aparição surpresa numa conferência de imprensa da equipa jurídica de Sonko, em Dakar no final de Julho, segundo o jornal francês Le Monde. Ele então foi para a Mauritânia.

"Juan Branco está, por enquanto, nas mãos de uma unidade policial de elite", disse o ministro do Interior do Senegal, Antoine Felix Abdoulaye Diome, no domingo.

"Esses procedimentos legais visam silenciar um advogado", disse o defensor de Branco, Robin Binsard, à Reuters.

Bamba Cisse, membro da equipa jurídica de Sonko, disse à Reuters que tudo o que desejam é ter os seus direitos protegidos.