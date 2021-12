Senador democrata diz não a principal bandeira de campanha do Presidente Biden

O senador democrata pelo Estado da Virgínia Ocidental, Joe Manchin, afirmou neste domingo, 19, que não vai votar a favor do projecto conhecido por Build Back Better (Reconstruir melhor, em tradução literal) do Presidente Joe Biden, uma das principais bandeiras da actual Administração que pretende investir 1,75 trilhão de dólares no sector social e económico.

O voto de Manchin, considerado um democrata de direita, é crucial em virtude de o Senado ter 50 democratas e 50 republicanos.

"Não posso votar a favor e não posso votar para continuar com esta proposta, simplesmente não posso", disse Manchin à estação televisiva Fox News.

Senador democrata num Estado maioritariamente republicano, Manchin reiterou que “já tentei de tudo que era humanamente possível, não consigo chegar lá ... Isso é um não".

Nas últimas semanas, o Presidente Biden manteve vários encontros com o senador, que considera o projecto muito oneroso e que aumentará ainda mais a inflação, que, também, é uma grande preocupação para Biden e os americanos.

"Meus colegas democratas em Washington estão determinados a remodelar dramaticamente a nossa sociedade de uma forma que deixe nosso país ainda mais vulnerável às ameaças que enfrentamos", justificou Manchin num comunicado no Twitter, no qual reforça que “não posso correr esse risco com uma dívida impressionante de mais de 29 trilhões de dólares e impostos inflacionários que são reais e prejudiciais para todo americano trabalhador".

O projecto de lei de Joe Biden visa, entre outros objectivos, canalizar fundos para reduzir o custo de jardins e medicamentos, apoiar o poder de compra das famílias e investir na transição para energia limpa.

A decisão de Joe Manchin é um grande golpe para o Presidente que necessita dos 50 senadores democratas do seu lado, em virtude de que os 50 republicanos estarem juntos na oposição ao projecto.

Biden optimista

Na quinta-feira, 16, Biden admitiu que pode não conseguir a aprovação do pacote tão rápido quanto esperava, até o fim do ano, mas continua optimista.

“Eu acredito que vamos superar nossas diferenças e avançar com o plano Reconstruir melhor, mesmo em face da feroz oposição republicana."

A Casa Branca ainda não reagiu às afirmações de Joe Manchin neste domingo.

Entretanto, o senador democrata da ala mais à esquerda Bernie Sanders adoptou uma linha mais dura ao responder ao "não" de Manchin, dizendo que os democratas levarão o projecto à votação apesar da sua intransigência.

"Espero que levemos um projecto de lei forte ao plenário do Senado assim que pudermos e deixemos o Sr. Manchin explicar ao povo da Virgínia Ocidental por que ele não tem coragem de enfrentar poderosos interesses especiais", disse à cadeia televisiva CNN.