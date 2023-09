Senador Bob Menéndez diz que não renuncia e que será reeleito

O senador americano Bob Menendez, acusado de aceitar subornos de três empresários de Nova Jérsea, negou qualquer irregularidade e prometeu combater as acusações e permanecer no Congresso.



Menendez, democrata e um importante aliado do Presidente, tem trabalhado intensamente com Joe Biden no envio de ajuda à Ucrânia.

“Acredito firmemente que quando todos os fatos forem apresentados, não apenas serei ilibado, como ainda serei o senador sénior de Nova Jérsea”, disse Menendez nesta segunda-feira, 25, na Union City, Nova Jérsea, em declarações à imprensa.

Ele acrescentou que o dinheiro encontrado na casa dele foi retirado das suas contas pessoais e não era produto de qualquer suborno.

Menendez também abordou a sua relação com o Egito e disse que responsabilizou o Governo por alegadas violações dos direitos humanos.



“Em vez de esperar que todos os fatos sejam apresentados, outros apressaram-se a julgar porque veem uma oportunidade política para si próprios ou para aqueles que os rodeiam”, concluiu Bob Menendez.



O senador é acusado de ter recebido centenas de milhares de dólares em dinheiro, barras de ouro e um carro de luxo para beneficiar o Governo egípcio e interferir nas investigações sobre três empresários.



Vários políticos, inclusive democratas, entre eles o governador de Nova Gérsea, Phil Murphy, que o indicou, pediram a Menéndez que renuncie ao seu cargo no Senado.



Menendez renunciou temporariamente ao cargo de presidente do Comité de Relações Exteriores do Senado, de acordo com o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, quem afirmou que o senador tem direito ao devido processo.