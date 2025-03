Senado evita a paralisação do governo, superando a oposição democrata

O Senado dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira à noite, 14, uma proposta de lei provisória para a despesa pública, evitando o encerramento parcial do governo e ultrapassando a oposição democrata à medida.

O projeto de lei foi aprovado por 54-46 votos, depois de ter sido ultrapassado um obstáculo processual mais difícil para interromper o debate sobre a medida, que exigia pelo menos 60 votos.

A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, aprovou o projeto de lei no início desta semana para cumprir o prazo de 14 de março para manter o governo a funcionar.

Os democratas do Senado dividiram-se sobre a possibilidade de apoiar a resolução contínua de curto prazo, que financiaria o governo durante os próximos seis meses, reduziria a despesa total do governo em cerca de 7 mil milhões de dólares em relação aos níveis do ano passado e transferiria dinheiro para as forças armadas e não para as despesas não relacionadas com a defesa.

Muitos democratas manifestaram a sua indignação depois de o líder da minoria, Chuck Schumer, ter anunciado na noite de quinta-feira que, embora não gostasse do projeto de lei, um encerramento seria uma “opção muito pior”.

Falando no plenário do Senado na manhã de sexta-feira, Schumer disse que não aprovar o projeto de financiamento republicano daria mais poder ao esforço do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado por Elon Musk, incluindo quais agências seriam fechadas.

“Uma paralisação permitiria ao DOGE entrar em ação”, disse ele.

Dezenas de democratas da Câmara, que se opuseram à medida de financiamento na câmara baixa, enviaram uma carta a Schumer na sexta-feira, expressando “forte oposição” ao plano do democrata de votar a favor do projeto.

A antiga presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, exortou os democratas do Senado a irem contra o seu líder.

Numa declaração na sexta-feira, Pelosi escreveu: “A América já passou por um encerramento de Trump antes - mas esta legislação prejudicial só piora as coisas”.

Quando questionado pelos repórteres na sexta-feira, o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, recusou-se a dizer se apoiava a liderança de Schumer.

Trump apelou ao Congresso para que aprovasse o projeto de financiamento e na sexta-feira elogiou Schumer por o ter apoiado. “Parabéns a Chuck Schumer por ter feito a coisa certa - teve 'coragem' e coragem!”, escreveu na sua plataforma Truth Social.

“Tenho um grande respeito, aliás, pelo que Schumer fez hoje. Ele saiu e disse que eles têm que votar com os republicanos porque é a coisa certa a fazer”, disse Trump durante um discurso no Departamento de Justiça.

Os projectos de lei de apropriações exigem um limite de 60 votos para serem aprovados no Senado, o que significa que os republicanos precisam de garantir pelo menos oito votos democratas. O projeto de lei ultrapassou o obstáculo processual por 62-38.

Várias alterações ao projeto de lei falharam, mas uma que propunha a eliminação do financiamento do DOGE obteve o apoio de um republicano. A senadora Lisa Murkowski, do Alasca, tem criticado, abertamente, a iniciativa de Musk.

Schumer pediu anteriormente que o Senado aprovasse uma versão anterior da resolução contínua de curto prazo em que os democratas estavam envolvidos na negociação.

“O financiamento do governo deveria ser um esforço bipartidário. Mas os republicanos escolheram um caminho partidário, redigindo a sua resolução contínua sem qualquer contributo, qualquer contributo, dos democratas do Congresso”, disse Schumer no Senado na quarta-feira.

A Câmara aprovou a medida de curto prazo 217-213 na terça-feira. Um democrata votou a favor do projeto e um republicano contra. A Câmara dos Representantes não se reuniu durante o resto da semana a partir de terça-feira à tarde, pressionando os senadores a aprovarem a sua versão da CR.

O Presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, reprimiu a dissidência dentro do seu Partido Republicano para aprovar a medida de despesa. Johnson disse aos repórteres na terça-feira que a resolução contínua de sete meses foi um passo importante para implementar a agenda de Trump de erradicar o desperdício e o abuso do governo por meio do DOGE.

“Permite-nos avançar com a alteração da dimensão e do âmbito do governo federal. Está a ocorrer uma mudança sísmica em Washington neste momento. Este é um momento diferente de todos os que já vivemos. O trabalho do DOGE está a descobrir grandes quantidades de fraude, desperdício e abuso”, afirmou Johnson. “Temos uma Casa Branca que está realmente empenhada em colocar-nos de novo num caminho fiscalmente responsável”.

No entanto, analistas e observadores independentes afirmam que o DOGE está a utilizar alegações de fraude excessivamente amplas para gerar apoio a cortes em grande escala em programas e gabinetes federais.

O deputado Thomas Massie foi o único republicano a resistir, apesar da publicação de Trump na segunda-feira à noite no Truth Social apelando a que Massie perdesse o seu lugar se votasse contra a medida de despesa.

A resolução contínua dá tempo aos legisladores para chegarem a um compromisso sobre as versões do Senado e da Câmara dos gastos do governo para o próximo ano fiscal, que começa em outubro, uma ferramenta fundamental para implementar a agenda política interna de Trump.

O que está em causa é como e quando aprovar uma proposta de extensão dos cortes fiscais de 2017 e como pagar o défice dos EUA sem cortar os principais programas da rede de segurança que ajudam os eleitores americanos.