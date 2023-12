Semba deve ser elevado a património da humanidade, diz Carlos Lamartine

O conhecido musico angolano Carlos Lamartine defendeu a elevação do Semba a Patrimónia da Humanidade.

Lamartine falava á Voz da América no lanaçemnto do seu livro “Semba Perfil Histórico!”, uma história de criação e desenvolvimento do género musical de maior referência em Angola considerando o estilo musical como parte da identidiade do povo angolano.

“ O livro é o meu contributo para que o semba caminhe e seja elevado a património da humanidade”, disse reconhecendo depois que “ainda há muito por se fazer”.

“O caminho será curto ou longo, dependerá apenas das nossas acções em prol da massificação deste género musical que é de consenso em Angola”, acrescentou.

No livro, Carlos Lamartine fez uma viagem pela história do estilo musical semba, desde o nascimento do ritmo até ao seu período de maior valorização.

O lançamento do livro resultou de um protocolo celebrado no ano passado entre a União Nacional dos Artistas e Compositores - Sociedade de Autores (UNAC-SA) e a Imprensa Nacional de Angola, no sentido desta última instituição produzir livros dos membros da UNAC-SA.

"Escrevi esta obra destinada a incentivar um diálogo na sociedade sobre o semba e não só”, disse Lamartine

"Aconselho as pessoas a lerem o livro, pois poderão aprender muito sobre o semba e sobre Angola em si. Desta forma, poderão aprender mais sobre a identidade do povo angolano”, afirmou Carlos Lamartine, que acrescentou que seja qual for o projecto em que estiver inserido pretenderá sempre ajudar a preservar o património cultural angolano.

" Quero transmitir aos angolanos os aspectos da herança cultural, como também os estimular a ter uma vivência que lhes permita trilhar um caminho seguro da defesa do nosso património material e imaterial, de forma a termos um futuro próspero como cidadãos angolanos”, afirmou.

Carlos Lamartine nasceu em Benguela a 29 de Março de 1943, mas foi no Marçal, em Luanda, onde deu os primeiros passos musicais.

Foi o regente principal do Grupo Coral Gigante do Acto da Proclamação da Independência de Angola, no dia 11 de Novembro de 1975, e do Coral no Acto da Tomada de Posse do 1º. Governo da República Popular de Angola, que teve lugar na Câmara Municipal de Luanda.