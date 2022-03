Sem farinha, preço do pão aumenta e guineenses pedem intervenção do Governo

Aumento do preço do pão no mercado nacional preocupa os cidadãos e o governo diz que não houve aumento do preço do produto.

Um pão que custava 150 francos cfa, vale agora 200 francos, um aumento de 25 por cento que leva os guineenses a pediram a intervenção do Governo que diz não ter subido o preço dos produtos.

Em entrevista à VOA, o secretário da Associação dos Padeiros Tradicionais, Suleimane Baldé, justifica a subida do preço do pão com o escassez de farinha no mercado, devido ao não funcionamento da empresa que fabrica o produto no país.

“Falta farinha trigo no mercado porque a fábrica de farinha na Guiné-Bissau não funciona”, lamenta Baldé.

Uma fonte da Inspecção Geral do Comércio disse à VOA en conversa não gravada por falta de autorização superior, diz que não houve aumento do preço da farinha nem subida do preço do pão no mercado, o que, no entanto, é desmentido por consumidores em Bissau.

“É lamentável porque há pessoas que gastam mil francos por dia, há crianças que não têm de comer de manhã, porque os pais não têm como sustenta-las, não podem comprar o pão 200 francos”, disse um cidadãos, enqaunto outro lamenta não “ouvir a intervenção do Estado, não sabemos se é por causa de guerra da Rússia e Ucrânia, mas se deixarmos de nos alimentarmos morrermos de fome”.

Suleimane Baldé prevê situações difíceis nos próximos tempos, caso o Governo não regule o mercado.“Sabem de que não há farinha no mercado. Não há stock. O povo da Guiné-Bissau vai passar mal, se o Governo não acionar o mecanismo de controlar os preços de produtos da primeira necessidade, vai se registar, a cada dia, o aumento no mercado porque se a farinha baixar, o pão vai baixar”, diz o secretário da Associação dos Padeiros Tradicionais.