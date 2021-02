Sem corpo, sem crime: Homicídios e sequestros estão por trás de casos de desaparecimento no Brasil

Mostre mais Show less

O Brasil tem uma das taxas de homicídio mais altas do mundo - mais de 40 mil pessoas foram assassinadas no ano passado. Um número expressivo, mas que vem em queda na série histórica. No entanto, as ocorrências de desaparecimentos seguem em crescimento. Foram mais de 80 mil pessoas desaparecidas em 2019, de acordo com o Fórum de Segurança Pública. Segundo especialistas e pesquisadores, a maioria dos casos têm ligação com homicídio e sequestros. Famílias denunciam para a Voz da América o descaso da polícia com as investigações.