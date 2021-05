Segundo vulcão entra em erupção perto da cidade de Goma, na RDC

Um segundo vulcão entrou em erupção no sábado perto da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, uma semana depois que o Monte Nyiragongo voltou à vida, causando devastação e provocando um êxodo.

"Hoje o vulcão Murara, perto de uma área desabitada de Virunga, entrou em erupção", disse o porta-voz do governo Patrick Muyaya, referindo-se a uma reserva de vida selvagem que abriga um quarto da população mundial de gorilas da montanha, em perigo crítico.

A cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, ficou assustadoramente deserta depois que quase 400.000 de seus habitantes fugiram após os avisos de que o vulcão Monte Nyiragongo nas proximidades pode entrar em erupção novamente.

As autoridades se prepararam para um grande esforço humanitário, centrado em Sake, a cerca de 25 quilómetros a oeste da cidade, onde dezenas de milhares de pessoas estão reunidas.

Localizada às margens do Lago Kivu, na sombra do vulcão mais activo de África, a cidade vive com medo desde que Nyiragongo voltou à vida no último fim-de-semana.

O estrato-vulcão expeliu rios de lava que ceifaram quase três dezenas de vidas e destruiu as casas de cerca de 20.000 pessoas antes de a erupção parar.

Desde então, os cientistas registaram centenas de tremores secundários.

Eles alertam sobre um cenário potencialmente catastrófico - uma "erupção límbica" que poderia sufocar a área com dióxido de carbono.

Um relatório sobre uma reunião de emergência na manhã de sexta-feira disse que 80.000 famílias - cerca de 400.000 habitantes - abandonaram a cidade na quinta-feira após uma ordem de evacuação "preventiva".

A maioria das pessoas dirigiu-se para Sake ou para a fronteira com Ruanda no nordeste, enquanto outras fugiram de barco pelo Lago Kivu.

Na sexta-feira passada, o Presidente de Ruanda, Paul Kagame, disse que aqueles que estavam a fugir precisavam de "apoio global urgente".

Esforços de ajuda estão sendo organizados para fornecer água potável, alimentos e outros suprimentos, e os trabalhadores estão ajudando a reunir crianças que foram separadas de suas famílias.

Quase 10.000 pessoas estão a refugiar-se em Bukavu, na margem sul do Lago Kivu, de acordo com o governador Theo Ngwabidje, muitas delas foram recebidas por outras famílias.

Noite mais tranquila

Vários dias de tremores secundários, alguns deles equivalentes a pequenos terremotos, resultaram em uma noite mais tranquila na quinta-feira, e os tremores diminuíram tanto em número quanto em intensidade, disse um jornalista da AFP.

Mas no final da tarde de sexta-feira, uma fumaça negra foi vista subindo da cratera no horizonte, causando preocupação.

O general Constant Ndima, governador militar da província de Kivu do Norte, ordenou a evacuação de distritos que potencialmente se aplicam a quase 400.000 dos 600.000 residentes de Goma, de acordo com uma estimativa da agência humanitária da ONU OCHA.

A área mais ampla de Goma tem uma população de cerca de dois milhões.

As autoridades providenciaram transporte para Sake, mas as estradas ficaram congestionadas com carros, camiões, autocarros e pessoas procurando segurança a pé.

Muitos passaram a noite ao ar livre ou dormiram em escolas ou igrejas.

Eugene Kubugoo, que deixou a cidade, disse que a água estava a causar diarreia nas crianças, acrescentando: "Não temos nada para comer nem onde dormir."

Dezenas de milhares fugiram de Goma no último sábado à noite, mas muitos voltaram quando a erupção terminou no dia seguinte.

Risco 'Limnic'

O relatório de sexta-feira, emitido depois que especialistas realizaram uma avaliação de risco no cume do vulcão, disse que "a sismicidade e a deformação do solo continuam a indicar a presença de magma sob a área de Goma, com uma extensão sob o Lago Kivu."

As pessoas devem ficar atentas e ouvir os boletins de notícias, pois a situação "pode mudar rapidamente", alertou.

Vulcanologistas dizem que o pior cenário é de uma erupção sob o lago.

Isso poderia libertar centenas de milhares de toneladas de dióxido de carbono (CO2) que estão actualmente dissolvidos nas profundezas da água.

O gás subiria à superfície do lago, formando uma nuvem invisível que permaneceria no nível do solo e deslocaria o oxigénio, asfixiando a vida.

Em 1986, uma dessas chamadas erupções límbicas matou mais de 1.700 pessoas e milhares de gado no Lago Nyos, no oeste dos Camarões.​

Cidade vazia

Na sexta-feira, quase todas as lojas e bancos no centro de Goma estavam fechados, e apenas um pequeno número de pessoas e alguns moto-táxis estavam nas ruas geralmente movimentadas.

Nos bairros mais pobres do norte da cidade, algumas lojas foram abertas e havia mais pessoas, incluindo crianças que brincavam perto de um camião

"Vou ficar na cidade. Sei que estou em perigo iminente, mas não tenho escolha", disse Aline Uramahoro, que tem uma cervejaria.

"Eu irei embora quando o vulcão começar a cuspir."

Quase 3.500 metros de altura, Nyiragongo estende-se pela divisão tectónica do Rift da África Oriental.

A sua última grande erupção, em 2002, ceifou cerca de 100 vidas e a erupção mais mortal registada matou mais de 600 pessoas em 1977.

Herman Paluku, que disse ter 94 anos, disse que viu todos eles - e insistiu que não iria ceder dessa vez.

"Há uma pequena colina perto daqui, o que significa que a lava não nos alcança. E é isso que nos protege um pouco", disse ele em suaíli.

"Nunca poderei sair daqui, nesta situação. Não posso.

AFP