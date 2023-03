Seguidor de Jonas Savimbi é preso depois de divulgar vídeo em que pede alternância política em Angola

Um seguidor do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, encontra-se detido nas celas do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda, acusado de promover actos de rebelião.

A mãe de Nascente Sapalo Santos lamenta a detenção do filho, enquanto a UNITA condena a prisão e, por agora, o SIC mantém-se em silêncio.

A detenção foi efectuada após um vídeo ter viralizado nas redes sociais, no qual ao jeito de Jonas Savimbi, Nascente Sapalo Santos, mobilizava a população para alternância política, retirando o MPLA do poder.

“O MPLA governa mal o país, e tudo aquilo que o Savimbi dizia faz-se sentir nas nossas vidas. É verdade ou não é verdade?” “É verdade…” respondia à população.



Muitos cidadãos acolhiam o discurso de "ressurgimento" de um novo Jonas Savimbi.



Entretanto, incomodados, operativos descaracterizados e sem mandado de captura efectuaram na quinta-feira, 23, a recolha da indumentária e consecutiva prisão de Santos.

Madalena Nambala Sakinó contou à Voz da América a prisão do filho.



“Não saiu ainda. Eles o encontram na rua, pegaram-no, foram à casa, recolheram todas as coisas e o levaram porque estava trajado de indumentária de Jonas Savimbi”, disse Sakinó, quem lamenta que o filho esteja a ser acusado de associação criminosa e de promover actos de rebelião.



O braço juvenil da UNITA já condenou a detenção, na voz do secretário de Comunicação e Marketing.

“Estamos solidários com a situação do jovem. Ele apenas queria se exprimir e esperamos que os serviços de investigação criminal tenham mais elementos e que não seja apenas pelo traje. Esperamos também que o SIC faça um esclarecimento em torno desta detenção”, afirmou Evaldo Evangelista.



A Voz da América contactou Manuel Alaiwa, porta voz do SIC, mas sem sucesso.

Fontes do Ministério do Interior apontam para um pronunciamento na quarta-feira.