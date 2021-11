Secretário do Trabalho representa Joe Biden na posse do Presidente de Cabo Verde

O secretrário do Trabalho Martin J. Walsh representará o Presidente dos Estados Unidos na posse do Presidente de Cabo Verde, a realizar-se no dia 9.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, 5, a Casa Branca escreve que “Presidente Biden anuncia a delegação presidencial à República de Cabo Verde para assistir à posse de Sua Excelência José Maria Neves”.

A assistente especial do Presidente e directora sénior do Conselho de Segurança Nacional para a África, Dana Banks, o deputado democrata por Nova Iorque, Hakeem Jeffries, e o embaixador dos Estados Unidos na Praia, Jeff Daigle, completam a delegação.

Chefes de Estado confirmam presenças

O antigo primeiro-ministro por três mandatos (2001-2016), José Maria Neves, que ganhou a eleição presidencial no dia 17 de Outubro, será o quinto Presidente de Cabo Verde, o quarto por eleição directa.

Dias após a posse, ele anunciou que seriam convidados os chefes de Estado e de Governo dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, além de representantes de outros países e personalidades nacionais e internacionais.

Até agora estão confirmadas as presenças dos Presidentes de Angola, João Lourenço, da Guiné-Bissau Umaro Sissoco Embaló, do Senegal Macky Sall, do Gana Nana Akufo-Addo, que também é presidente em exercício da CEDEAO, de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, e da Guiné-Equatorial, Teodoro Obiang, bem como o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão.

Por seu lado, o Governo francês enviará a franco-cabo-verdiana Elisabeth Moreno,ministra da Igualdade de Género.