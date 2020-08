Secretário de Saúde dos Estados Unidos chega a Taiwan para visita histórica

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar, chegou a Taiwan neste domingo, 9, para uma visita, já condenada pela China, que reivindica a posse da ilha, aumentando ainda mais as tensões nas relações entre os dois países.

Azar é a mais alta autoridade americana a visitar Taiwan desde 1979, quando os Estados Unidos romperam as relações com a ilha e se aproximaram da China.

Na segunda-feira, 10, Alex Azar assinará um memorando de entendimento de cooperação no setor da saúde com o Governo de Taiwan e visitará o Centro de Controlo de Doenças.

O governante deve também ser recebido pela Presidente Tsai Ing-wen.

O Governo de Donald Trump fez do fortalecimento do seu apoio à ilha democrática uma prioridade e impulsionou a venda de armas.

A viagem de Azar visa fortalecer a cooperação económica e de saúde pública com Taiwan e apoiar o papel internacional do país no combate à pandemia da Covid-19, considerado um exemplo a nível mundial.

O secretário de Saúde chegou ao Aeroporto de Songshan, no centro de Taiwan, e foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Tien Chung-kwang.

Pequim, envolvida em discussões com Washington sobre tudo, desde direitos humanos e comércio até a pandemia do coronavírus, ameaçou com retaliações não especificadas à visita de Azar.