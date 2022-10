Secretário de Estado americano reitera confiança nas "instituições eleitorais muito fortes" no Brasil

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse esperar que o Brasil mostre que tem instituições eleitorais fortes na primeira volta da eleição presidencial de domingo, 2.

O chefe da diplomacia americana fez esta afirmação ao lado da sua homóloga canadiana, Melanie Joly, após um encontro em Washington, na sexta-feira, 30.

"Só posso dizer que, em termos gerais, o Brasil tem instituições democráticas muito fortes, incluindo instituições eleitorais muito fortes, o que eles demonstraram em diferentes ocasiões", afirmou Blinken na conferência de imprensa conjunta, assinalando esperar que "este seja o caso da eleição desta fim de semana.

Blinken e a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá viajam na próxima semana para uma reunião da Organização dos Estados Americanos no Peru.

Por seu lado, Melanie Joly disse que "estamos ansiosos para nos envolver" com os colegas brasileiros e acrescentou que "obviamente, teremos fortes discussões sobre o futuro da democracia no nosso hemisfério".

Entretanto, nem Blinken nem Joly visitarão o Brasil nessa viagem.

As reacções dos chefes da diplomacia dos Estados Unidos e do Canadá surgem a dois dias da eleição presidencial no Brasil e na sequência de críticas do actual Presidente e candidato Jair Bolsonaro contra as instituições eleitorais e acusações de fraude eleitoral, sem ter, no entanto, apresentado qualquer prova até agora.

As mais recentes sondagens indicam que o antigo Presidente Lula da Silva pode ganhar a eleição na primeira volta, o que seria inédito, mas a margem de erro das pesquisas apontam que essa possibilidade não está assegurada