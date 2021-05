Secretário de Estado Americano realizará conversações na Ucrânia sobre a agressão russa

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, inicia neste domingo, 2, uma visita à Europa, onde terá reuniões em Londres e Kiev.

A primeira escala de Blinken será Londres, onde se encontrará com os secretários de Relações Exteriores dos países do Grupo dos Sete (G-7).

De seguida, ele viajará para Kiev para mostrar o apoio dos Estados Unidos ao governo da Ucrânia, que enfrenta ameaças à sua soberania da Rússia.

As reuniões em Londres com os ministros do G-7 são uma preparação para a reunião dos líderes do grupo em junho, em Cornwall.

Os ministros também devem discutir sobre os desafios que todos enfrentam, incluindo o surto de coronavírus e as mudanças climáticas.

Blinken também deve se reunir com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o secretário de Relações Exteriores, Dominic Raab.

Em Kiev, Blinken se encontrará com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e outros altos funcionários do governo. A sua aparência tem o objectivo de mostrar o apoio de Washington ao governo da Ucrânia contra as ameaças russas.

Enquanto a Rússia anexou a Crimeia em 2014, a Rússia mais recentemente se envolveu no aumento militar ao longo da sua fronteira com a Ucrânia.

O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse num comunicado que Blinken "reafirmará o apoio inabalável dos EUA à soberania e integridade territorial da Ucrânia em face da agressão em curso da Rússia".