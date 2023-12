Secretário de Estado americano e Presidente mexicano debatem pressão migratória na fronteira

O secretário de Estado americano encontra-se nesta quarta-feira, 27, com o Presidente mexicano para analisar o que a Casa Branca descreve como um aumento dramático no fluxo de migrantes pela região nos últimos meses.

Antony Blinken será acompanhado do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, e da conselheira de Segurança Interna da Casa Branca, Liz Sherwood-Randall.



Em declarações aos jornalistas na sexta-feira, 22, Andrés Manuel López Obrador disse que o México e os Estados Unidos continuarão a trabalhar juntos e destacou a necessidade de que a migração prossiga de forma ordenada e de abordar as causas profundas que levam as pessoas a abandonar as suas casas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do México afirmou em comunicado que a reunião representa uma oportunidade para reafirmar a cooperação em temas de migração, incluindo a expansão das vias legais para os migrantes.



O México concordou em maio em acolher migrantes de países como Venezuela, Nicarágua e Cuba rejeitados na fronteira dos EUA por não seguirem as regras que fornecem caminhos para o asilo ou outras formas de migração.

O Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos informou ter contabilizado 242.418 migrantes ilegais em novembro, semelhante a outubro e ao mesmo período do ano passado, mas cerca de 70 mil a mais do que em novembro de 2022.



Na semana passada, os Estados Unidos fecharam brevemente duas passagens ferroviárias com o México, por haver migrantes que utilizam comboios de carga para viajar para áreas próximas da fronteira.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que so Presidentes Joe Biden e López Obrador discutiram por telefone as medidas que podem ser tomadas no México para desacelerar o aumento de migrantes que se dirigem para a fronteira dos EUA.

Kirby citou postos de controlo ferroviários e rodoviários, bem como a presença de militares mexicanos na parte sul do país, e disse que a reunião incluirá um trabalho mais detalhado sobre esse tipo de ação.