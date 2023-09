Secretário de Defesa dos EUA discute combate ao terrorismo com governos do Djibuti e da Somália

O secretário de Defesa dos Estados Unidos reuniu-se com autoridades do Djibuti e com o Presidente da Somália que se deslocou a Djibuti, neste domingo, 24, no início da primeira viagem de Lloyd Austin ao continente africano, que o levará ao Quénia e a Angola.



Djibuti abriga a principal base militar americana no continente e Austin disse que o Camp Lemonnier é “estratégico” para “combater o extremismo violento e apoiar a segurança em toda a região”.



Nas suas primeiras declarações, o governante acrescentou que os Estados Unidos estão orgulhosos da parceria com as forças do Djibuti e da União Africana (UA) no apoio à vizinha Somália, onde os terroristas da Al-Shabab, no entanto, continuam a resistir às operações militares contra o principal braço da Al Qaeda no continente.



A Somália enfrentou contra-golpes recentes na sua luta contra a Al-Shabab, após um ataque mortal à cidade de Cowsweyne, a 26 de Agosto.



O incidente deixou dezenas de soldados mortos e resultou numa retirada apressada das linhas da frente e de cidades anteriormente capturadas ao grupo terrorista.



Este ataque foi uma das razões citadas pela Somália ao solicitar uma “pausa técnica” na retirada militar das forças da União Africana da Somália, que começou na semana passada.



A retirada prevê que três mil soldados da UA transfiram as suas bases operacionais avançadas para soldados somalis até ao final deste mês.



Também neste domingo, um alto funcionário da defesa dos Estados Unidos, que pediu o anonimato, disse que o Comando Africano dos Estados Unidos (AFRICOM) não conduziu qualquer ataque aéreo contra o Al-Shabab, na sexta-feira, ao contrário do que disse o grupo em mensagem publicada no Telegram.



O referido ataque terá morto oito membros da mesma família, incluindo seis crianças.



O Governo somali informou que um comandante sénior da Al-Shabab identificado como Isaaq Abdullahi, responsável pelas operações do grupo na região de Bakool, e sete guarda-costas foram mortos num ataque aéreo direcionado.



Enquanto isso, a referida autoridade de defesa americana confirmou que um empreiteiro dos Estados Unidos e um membro da força parceira ficaram feridos depois que os terrorista dispararam contra uma base operada pelas forças de defesa quenianas no dia 22.



Refira-se que, depois do Djibuti, Lloyd Austin visitará o Quénia e Angola, na primeira deslocação de um secretário de Defesa dos Estados Unidos a Luanda.