Secretário de Defesa dos Estados Unidos visita Israel antes de negociações indirectas com o Irão

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, inicia no domingo, 11, uma visita de dois dias a Israel.

Austin vai encontrar-se com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, Benny Gantz, e o tenente-geral das Forças Armadas Aviv Kochavi.

A viagem também incluirá uma deslocação à base da Força Aérea de Nevatim e ao Memorial do Holocausto de Yad Vashem, além de um monumento aos soldados mortos em Jerusalém.

A visita do chefe do Pentágono acontece antes do início de negociações indirectas entre os Estados Unidos e o Irão, previstas para a próxima semana em Viena.

Na sexta-feira, 9, diplomatas americanos e iranianos concluíram uma ronda inicial de reuniões, com mediadores da União Europeia que serviram de mensageiros entre entre as duas partes.

As negociações directas começaram na terça-feira, 6, entre representantes do Irão, Grã-Bretanha, França, Alemanha, China e Rússia, sunscritores do acordo.

Depois do Presidente Joe Biden ter defendido o regresso dos Estados Unidos ao acordo, como forma de impedir a Teerão ter acesso a armas químicas, o Governo do Irão exige, como condição para negociações directas, a suspensão das sanções impostas pelo anterior Presidente americano Donald Trump, em 2018, quando Washington saiu do acordo.

Uma fonte do Departamento de Estado, entretanto, disse a jornalistas na sexta-feira que a Administração Biden considera "legítimas" algumas sanções impostas por Trump e que se Teerão manter a sua posição pode haver um impasse.

Por outro lado, hoje o Presidente do Irão inaugurou um conjunto de 164 centrífugas do tipo IR-6 e 30 IR-5 instaladas no complexo de Natanz, no centro do país, num cerimónia em videoconferência.

Este aumento da capacidade de produção do país contraria os compromissos assumidos pelo país no acordo de 2015.