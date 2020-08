Secretário americano da Saúde anuncia visita a Taiwan e China se irrita

O secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Alex Azar, anunciou que visitará Taiwan nos próximos dias, o que fará dele o mais alto membro do Governo americano a visitar a ilha em quatro décadas.

O Governo da China manifestou a sua irritação com a visita.

Azar vai se encontrar com o Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do país asiático.

O governante americano afirmou estar ansioso para manifestar o apoio do Presidente Trump à liderança global de Taiwan na questão da saúde e sublinhar "a confiança compartilhada de que sociedades livres e democráticas são os melhores modelos para proteger e promover a saúde.”

“Taiwan tem sido um modelo de transparência e cooperação em saúde durante a pandemia da Covid-19 e muito antes dela”, disse Azar em umcomunicado.

O ministro da Saúde de Taiwan, Chen Shih-chung, que também se reunirá com Azar, disse também estar ansioso com a visita.

“Também reforça bastante nosso estatuto global em saúde pública”, disse Chen a repórteres.

Sem terder tempo, o Governo da China disse ter manifestado o seu desagrado a Washington.

“Taiwan é o assunto mais importante e sensível nas relações entre China e EUA”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Wang Wenbin em Pequim.

Em março, o Presidente americano, Donald Trump, assinou uma nova lei em que pediu maior apoio ao papel internacional de Taiwan.