Secretária do Tesouro dos EUA: Relação EUA-China em "base mais segura"

A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse no domingo, 9 de julho, que as 10 horas de conversações com as autoridades chinesas nos últimos dias foram "produtivas" e que estava a deixar a China com a relação entre as duas potências mundiais numa "base mais segura".



"Os EUA e a China têm divergências significativas", disse Yellen na Embaixada dos EUA em Pequim, citando o que chamou de "práticas económicas injustas" e ações punitivas contra empresas americanas que operam na China.



Mas Yellen acrescentou que ela e o Presidente dos EUA, Joe Biden, "acreditam que o mundo é suficientemente grande para que ambos os nossos países possam prosperar". Os EUA e a China são as duas maiores economias do mundo.

Com as relações entre os dois países num ponto baixo devido a questões de segurança nacional e ao comércio, os altos funcionários dos dois países reuniram-se nas últimas semanas para tentar restabelecer relações mais normais.

O Secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitou Pequim no mês passado, a primeira viagem do principal diplomata dos EUA durante a presidência de Biden. Espera-se que o enviado para o clima, John Kerry, também faça uma visita no final deste mês.

O impulso diplomático dos EUA antecede um possível encontro entre Biden e o Presidente Xi Jinping na cimeira do Grupo dos 20, em setembro, em Nova Deli, ou na reunião da Cooperação Económica Ásia-Pacífico, prevista para novembro, em São Francisco.



Yellen referiu-se à sua visita: "Penso que fizemos alguns progressos e que podemos ter uma relação económica saudável que nos beneficie a ambos e ao mundo". Yellen disse que espera uma comunicação maior e mais regular ao nível do pessoal.

Um alto funcionário do Tesouro disse que a viagem de Yellen não resultou em avanços políticos específicos, mas foi "muito bem sucedida" em termos de "restabelecimento de contactos" e construção de relações.



Durante a sua visita, Yellen reuniu-se durante cinco horas com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng no sábado. O Departamento do Tesouro descreveu as reuniões como "francas, construtivas e abrangentes", enquanto os meios de comunicação social estatais chineses as classificaram como "aprofundadas, francas e pragmáticas".