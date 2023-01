Secretária do Tesouro dos EUA e vice-primeiro-ministro chinês prometem manter linhas de comunicações abertas

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, com prometeram-se nesta quarta-feira, 18, em Zurique trabalhar juntos para resolver temas como financiamento de projectos na luta contra o aumentar da temperatura e manter as linhas de comunicação abertas entre as duas maiores economias do mundo.



Em declarações a repórteres no início do encontro, Yellen disse que, apesar das “áreas de desacordo”, os dois governos têm a responsabilidade de gerir as suas diferenças e “evitar que a competição se transforme em algo próximo a um conflito”.

Por seu lado, Liu afirmou que Pequim está pronto para trabalhar com os Estados Unidos “para manter o diálogo e os intercâmbios” e encontrar um terreno comum para as discussões.



O encontro a dois entre Yellen com Liu é o primeiro ao mais alto nível depois da cimeira entre os Presidentes dos EUA, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, em Bali, em Novembro.



Após a reunião em Zurique, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que os dois governantes concordaram trabalhar em projectos de financiamento ao combate ao aquecimento global e no apoio a “países em desenvolvimento na sua transição para energia limpa”.

Parlamentares americanos dizem que China é um desafio



Entretanto, apesar da promessa de cooperação, as relações bilaterais entre Washington e Pequim continuam sendo uma preocupação para muitos legisladores americanos.



O novo presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, identificou o Partido Comunista da China como sendo um dos dois "desafios de longo prazo" para a Câmara, juntamente com a dívida nacional.

"Há um consenso bipartidário de que a era de confiança na China comunista acabou", disse McCarthy na semana passada ao definir os membros selecto Comité sobre a China.



No ano passado, o Departamento de Comércio adicionou dezenas de empresas chinesas de alta tecnologia, incluindo fabricantes de equipamentos de aviação, produtos químicos e chips de computador, à sua lista de controlo de exportação, citando preocupações com segurança nacional, interesses dos EUA e direitos humanos.

A decisão levou os chineses a entrar com uma acção na Organização Mundial do Comércio.



Apesar dos conflitos, Janet Yellen disse que planeia visitar a China em breve e que daria as boas-vindas às autoridades chinesas nos EUA.