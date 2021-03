Sambizanga vai discutir livros e música

A criação de novos factos culturais como forma de ocupar a juventude originou o surgimento do projecto cultural “Sambizanga Ritmo e Poesia”, que vai permitir, brevemente, a exploração de alguns espaços recreativos, localizados no Distrito Urbano do Sambizanga, em Luanda.



A apresentação do projecto acontece no próximo dia 02 de abril, na Praça de Unidade Africana.

O lançamento do programa "Sambizanga Ritmo e Poesia”, segundo o administrador do Distrito Urbano do Sambizanga, Orlando Paca, vai ser materializado em três eventos.

O "Sambila Leitor”, disse, é um clube de leitura onde os leitores encontram-se para debater e analisar obras literárias.

"Grande parte dos debates serão realizados bimestrais e contarão com a presença de escritores convidados. Para além de se debater os livros e respectivos autores, outros factos literários também serão objectos de análises”, destacou.



Pretende-se na perspectiva de Orlando Paca, discutir a produção, promoção e distribuição do livro na sociedade, abordando directamente escritores, editores, leitores, críticos literários, gráficas, livrarias, alfarrabistas e distribuidoras de livros.

Quanto à programação dos eventos de músicas alternativas e o spoken word (palavra falada), explicou que a pretensão é criar num mesmo palco a união entre a música alternativa, a trova e o spoken word.



Por esse motivo, sublinhou Paca, nasceu o evento bimestral "Diálogo Acústico”, que é um concerto intimista em voz e violão, cujo palco visa dar espaço e voz a músicos, trovadores e slammers. Segundo o administrador, além dos criadores apresentarem a sua criação artística, cada convidado vai ter um espaço de diálogo com o público.



Orlando Paca adiantou que está igualmente prevista a realização anual da feira de livro denominada "Roque Santeiro Cultural”, com a exposição e venda livros, discos, artesanato, artes plásticas e materiais de outras disciplinas artísticas, incluindo um palco performativo para actuações musicais, exibição de teatro, danças contemporâneas e tradicionais, incluindo debates sobre o estado das artes.