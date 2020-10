Sérgio Luther Rescova: "Um fazedor de pontes" que deixa um legado

Três dias após a morte do governador do Uíge, Sérgio Luther Rescova, por complicações derivadas da covid-19, em vários setores do país lamenta-se a morte do antigo líder da organização juvenil do MPLA, JMPLA, apontado por muitos com um fazedor de pontes e um político promissor.

Agostinho Camuango, secretário-geral da Juventude Unida Revolucionária de Angola (JURA), organização juvenil da UNITA, reconhecer que Rescova deixa um grande vazio e um legado.

“Deixa de facto um legado porque faz parte de uma geração, que apesar de estamos em fileiras diferentes em várias ocasiões, foi mostrando que queria uma Angola melhor e queríamos que quando esse momento chegasse estivéssemos juntos para contar histórias, mas infelizmente chegou esta morte traiçoeira antes do tempo”, lamenta.

Domingos Betico, membro do Comité Central do MPLA, aponta um legado “de um bom patriota e de alguém que soube intrepertar os anseios da juventude, não só da juventude do MPLA, masda juventude da nação angolana”.

A mesma opinião tem antigo deputado Mfuka Mfuakaka Antonio Muzemba, para quem “Luther mostrou-se ser um bom pariota, um amigo de toda a juventude, preocupado com os interesses da juventude”.

Walter Ferreira, consultor jurídico e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania em Angola, diz que o MPLA perde um jovem de grandes valências.

“Luther Rescova deixa um legado para a juventude, é dos jovens no MPLA que mais soube fazer pontes”, afirma.

Após a morte de Sérgio Luther Rescova, na sexta-feira, 9, o Presidente João Lourenço manifestou sua “profunda consternação” pela morte do governador e apresentou condolências à família.

"Foi com a mais profunda consternação que acabo de tomar conhecimento do falecimento, no princípio desta noite, de Sérgio Luther Rescova, governador da província do Uíge, por doença. Apresento à família do malogrado os meus mais sentidos pêsames, em meu nome, no da minha família e de todo o Executivo", escreveu Lourenço.

Natural de Damba, no Uíge, Sérgio Luther Rescova Joaquim nasceu a dia 16 de Maio de 1980 e formou-se em Direito pela Universidade Católica de Angola, tendo depois completado o mestrado em Ciências Jurídico-Políticas.

Foi secretário nacional da JMPLA e eleito deputado em 2017.

Em janeiro de 2019 foi nomeado por João Lourenço para governador da província de Luanda, cargo que exerceu até maio de 2020, data em que passou a governador a sua província natal, Uíge.