São-tomenses divergem-se sobre medidas para conter custo de vida

Cidadãos são-tomenses divergem-se quanto ao impacto das medidas adoptadas pelo Governo na semana passada para conter o aumento do custo de vida das famílias e melhorar as receitas internas.



Economistas, por seu lado, olham para essas medidas com algumas interrogações e propõem a criação de estímulos para dinamizar a produção local.



“É preciso mobilizar as pessoas para o consumo dos produtos locais. Havendo mais consumo dos produtos locais haverá mais produção. Muita gente deixou de produzir porque não tem como vender”, diz o economista Arlindo Tavares, sublinhando que a redução das taxas aduaneiras para conter a escalada de preços dos produtos importados não terá grandes impactos e só irá reduzir as receitas para o Rstado.



Outro economista, Zeferino Ceita, também não acredita que a redução das taxas aduaneiras dos produtos da cesta básica irá atenuar o custo de vida das famílias mais pobres.

“Com o aumento do preço dos combustíveis previsto para os próximos dias, tudo vai aumentar”, afirma Ceita, que aconselha o Governo a rever a sua política de rendimento e preço.



“Temos uma economia aberta e não é possível estabelecer percentagem de lucro para os comerciantes, o Governo precisa dominar melhor a política fiscal”, defende Zeferino Ceita.



No terreno, os cidadãos aguardam com expectativa o impacto das medidas adoptadas pelo Executivo.



“Eu acredito que as coisas vão melhorar se a população contribuir melhor no pagamento dos impostos”, disse um funcionário da função publica.



Um comerciante lembrou que "importamos tudo e os preços lá fora não param de aumentar, por isso não acredito que vamos conseguir estabilizar os preços se a Europa continuar a vender tudo mais caro”, afirmou uma comerciante em declarações a Voz de América.

As medidas do Executivo, segundo um comunicado divulgado na semana passada, visam "conter o aumento do custo de vida", incluindo a eliminação dos direitos aduaneiros sobre produtos da cesta básica e a criação do imposto sobre os rendimentos acima de dois mil euros.