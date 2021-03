São Tomé e Príncipe: Guilherme Pósser da Costa na corrida para a presidência

O antigo Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Guilherme Pósser da Costa, é o candidato presidencial do MLSTP-PSD, coligação no poder.

A decisão do MLSTP-PSD de apoiar Pósser da Costa para as eleições de Julho deste ano foi tomada este sábado, 20, pelo Conselho Nacional do partido.

Outros três dirigentes do MLSTP-PSD, nomeadamente Maria das Neves, Elsa Pinto e Jorge Amado tinham solicitado o apoio do partido, mas maioria dos membros do Conselho Nacional, mais de 70 por cento, votou em Guilherme Pósser da Costa.

O antigo Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe disse que o apoio do Conselho Nacional “é bastante encorajador para prosseguir na corrida às eleições presidenciais. “

“Esta expressão de voto demonstra que não estarei só nesta dura caminhada que hoje começa”, disse Pósser da Costa.

De acordo com o calendário eleitoral as próximas eleições presidenciais no arquipélago devem realizar-se em Julho de 2021, mas a data ainda não foi fixada pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho.

O recenseamento para a actualização dos cadernos eleitorais já está em curso desde 7 de Março.

Na diáspora, o recenseamento de raiz arrancou neste domingo, 21, e deverá terminar a 5 de Maio, o dia em que também termina a actualização dos cadernos eleitorais.