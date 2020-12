São Tomé e Príncipe: Duplicam preços de produtos de primeira necessidade

“Ovos, carne, banana, cerveja nacional, tudo está mais caro; os preços aumentaram muito em relação ao ano passado, diz Elsa Guimarães à VOA.

Elsa foi às compras com todo o seu salário do mês de dezembro, 1.500 dobras, cerca de 70 dólares, para preparar a ceia do natal com a família e ficou abismada com os preços.

No geral, dizem os residentes, os preços dos produtos locais de primeira necessidade dispararam para mais do dobro nesta quadra festiva, em São Tomé e Príncipe.

Na leitura do analista Liberato Moniz, é “um cenário muito preocupante, ainda mais quando se trata de produtos locais”.

A instituição que regula o mercado e os preços, pela voz do seu diretor Abdul Silva, diz que pouco ou nada pode fazer perante a carência dos produtos e aumento da procura.

“A nossa lei não estabelece uma margem de lucro para esses produtos, os preços variam consoante a oferta e a procura e a nossa intervenção não resulta em nada”, diz Silva.

Acompanhe: