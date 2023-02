São Tomé e Príncipe: Cauê, onde falta quase tudo

A população do distrito de Cauê, no sul de São Tomé, queixa-se da falta de quase tudo.

Os postos de saúde não têm medicamentos nem estruturas para receber os utentes, as salas de aula estão superlotadas sem condições de ensino e aprendizagem e as estradas para as comunidades mais isoladas estão avançado de degradação.



“Não temos medicamentos e a própria infraestrutura sanitária não reúne condições”, lamenta a responsável do posto de saúde de Angolares.



No sector da educação, os professores criticam a superlotação das salas de aula e falta de um liceu no distrito.



O ensino básico tem mais de 70 alunos em cada sala de aula e quando chove as crianças não vão à escola, diz a delegada de educação.

A época das chuvas coincide com o ano lectivo.

Dezenas de estradas em terra batida que ligam as comunidades mais isoladas estão em risco de desabamento.



A autarquia de Caué diz-se de braços atados perante os inúmeros problemas.



“Nós não temos qualquer verba para resolver os problemas”, afirmou um autarca de Cauê, a região mais pobre de São Tomé e Príncipe escolhida pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, para dar início nesta sexta-feira, 17, a mais uma presidência aberta,numa altura em que o Governo está a ultimar o projecto do Orçamento Geral de Estado para 2023.



O analista político Liberato Moniz lamenta que os encontros de proximidade entre os dirigentes e a população não passam disto mesmo.



“Desde a independência em 1975 que todas as reclamações que a população apresenta nestes encontros ficam no papel. Só se alimenta as expectativas das pessoas e depois praticamente nada é feito”, concluiu este analista para quem o OGE para 2023 não irá responder os problemas "gritantes" que existem em todos os distritos de São Tomé e Príncipe.